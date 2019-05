Prins Harry en Meghan Markle tonen hun baby aan de wereld

De Britse prins Harry en Meghan Markle, die op maandag voor het eerst ouders zijn geworden, hebben hun zoontje voor het eerst aan de wereld getoond. Een select clubje van de pers mocht er live bijzijn.

De voorstelling van de kleine prins werd live bijgewoond door een select clubje van Britse media. Eén Amerikaanse zender is ook van de partij, namelijk CBS. Dat is uitzonderlijk. Maar volgens bronnen stond de hertogin erop omdat haar goede vriendin Gayle King er de ochtendshow presenteert.

“Ik heb de twee beste mannen in de wereld en ben heel gelukkig”, liet de kersverse mama weten aan de aanwezigen. Volgens Meghan heeft hun zoontje het schattigste temperament en hij is erg kalm. “Het is magisch, het is redelijk geweldig”, zei ze nog. Harry, die de baby vasthield, zei nog dat het vaderschap hem bevalt. “Het is nog maar twee dagen en een half, drie dagen, maar we zijn zo blij met onze kleine bundel van vreugde.”

De naam

Op maandag zei de prins tijdens zijn aankondiging over de komst van de baby voor Windsor Castle dat ze nog geen naam voor het kleintje hadden gevonden. Maar omdat Meghan Markle iets over tijd is bevallen, hadden ze volgens de royal “wel wat extra tijd om erover na te denken”. Op de bekendmaking is het - voorlopig - nog even wachten. Voorlopig heet het jongetje gewoon ‘baby Sussex’.

Lange tijd werd gedacht dat Meghan Markle zou bevallen van een meisje en dat het koppel hun dochter de naam Diana zou meegeven, als eerbetoon aan de in 1997 overleden Lady Di. Toen bleek dat het koppel een zoontje kreeg, steeg de naam Spencer aanzienlijk volgens de bookmakers. Spencer was de familienaam van prinses Diana en alsnog een manier om te knipogen naar zijn oma.