Onze chef sport: waarom Origi in Liverpool populairder is dan John Lennon

We waren er zelf bij op 22 juni 2014, toen Divock Origi als groentje scoorde op de heilige Braziliaanse grond van het mythische Maracana Stadion. Een jongetje uit Houthalen. 0-1 tegen Rusland en de Rode Duivels naar de achtste finales van het WK. De belangrijkste goal van zijn carrière… tot gisterenavond. Origi trapte Liverpool in een knotsgekke wedstrijd naar de finale van de Champions League, voor het tweede jaar op een rij. De Limburger is de enige Belg die ooit twee keer kon scoren in de halve finales, Nainggolan (2018) en Léonard (1998) maakten er telkens eentje.