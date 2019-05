KMI voorspelt onstuimige woensdag met onweer, regen en rukwinden

Het weer belooft woensdag onstuimig te worden: volgens het KMI worden periodes van lichte regen plaatselijk afgewisseld met onweer, en is er kans op rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Foto: KMI

Het wordt woensdag eerst zwaarbewolkt tot betrokken, met perioden van lichte regen. Na de middag wordt het vanuit het westen wisselvallig met enkele opklaringen, maar er zijn ook stevige buien die plaatselijk kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden. De wind waait matig uit zuid tot zuidoost, ruimend naar zuidwest. Er is kans op rukwinden tussen 50 en 60 km/uur, zegt het KMI.

Woensdagavond en -nacht is het wisselend bewolkt met kans op buien. De buien worden wel minder talrijk dan overdag. Na een drogere periode trekt een volgende actieve buienzone het land binnen vanaf de Franse grens. De minima liggen tussen 5 en 9 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, op het einde van de nacht krimpend naar zuidoost.

Donderdag is het wisselvallig met perioden van regen of buien, die plaatselijk kunnen vergezeld zijn van een donderslag. De maxima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 16 graden in Vlaanderen. De wind wordt matig en aan zee soms vrij krachtig uit west tot zuidwest. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 km/uur.