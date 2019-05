Trump verloor in tien jaar tijd meer dan miljard dollar

De Amerikaanse president Donald Trump verloor tussen 1985 en 1994 ongeveer 1,2 miljard dollar. Dat schrijft de New York Times, die enkele financiële documenten kon inkijken. Volgens de krant blijkt na het bestuderen van de documenten dat de financiële toestand van de vastgoedmagnaat en van zijn firma’s in die periode een stuk rampzaliger was dan tot hiertoe werd gedacht.

Tegen de tijd dat zijn memoires ‘Trump: The Art of the Deal’ de boekenwinkels haalden, zat Trump financieel gezien al in zeer nauwe schoentjes en verloor hij tientallen miljoenen dollars wegens slechtlopende zakendeals, zo leidt de New York Times af uit Trumps belastingaangiftes van die periode. In 1990 en 1991 raakte hij zelfs telkens 250 miljoen dollar kwijt. De verliezen waren zo groot dat hij naar verluidt voor acht van die tien jaren geen belastingen hoefde te betalen.

De krant, die geregeld door Trump op de korrel wordt genomen, voegt er fijntjes aan toe dat Trump zijn verhuis naar het Witte Huis voor een deel te danken heeft aan zijn zelfgesponnen verhaal over zakensuccessen en triomfantelijk overwonnen tegenslagen. Ook schrijft hij steeds zijn eerste golf van faillissementen en mislukkingen toe aan de economische recessie in de VS, in 1990. Maar, vervolgt de New York Times, de verkregen informatie schetst een heel ander, en veel somberder beeld van de financiële toestand en het zakentalent van Trump. De krant preciseert voorts dat de financiële documenten die het ontving geen betrekking hebben op de periode van 2013 tot 2018, waarover de Democraten openheid eisen. Een advocaat van de president reageerde in de krant dat de gegevens waarop de journalisten zich baseren “uiterst onnauwkeurig” zijn.

De onthullingen van de krant komen er net na de weigering van het Amerikaanse ministerie van Financiën om de belastingaangiftes van de president over te maken. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, had eerder toegang gevraagd tot de aangiftes van de miljardair-president. Minister van Financiën Steven Mnuchin ketste dat verzoek af omdat het “geen legitiem doel” zou hebben en het “ernstige grondwettelijke problemen” zou opwerpen “die gevolgen zouden kunnen hebben voor alle belastingplichtigen”. Trump is de eerste Amerikaanse president sinds Richard Nixon die weigert klaarheid te verschaffen over zijn fiscale situatie.