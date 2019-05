17-jarige opgepakt door politie in Toulouse nadat hij vier vrouwen gijzelde

Een gewapende tiener die in de Franse stad Toulouse urenlang vier vrouwen gijzelde, is opgepakt. Dat maakte de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner dinsdagavond laat bekend.

De 17-jarige dader verschanste zich na de gijzeling in een tabakswinkel in Blagnac, een voorstad van Toulouse. Leden van de speciale eenheid van de politie konden hem inrekenen nadat hij naar buiten kwam om met hen te praten. Enkele uren eerder waren de gijzelaars ongedeerd vrijgelaten.

De gijzeling startte dinsdag rond 16.20 uur. Het gebied rond de tabakswinkel werd afgezet en de speciale eenheden kwamen ter plaatse. De politie riep de burgers op om het gebied rond Blagnac te vermijden. Tegen 20 uur liet de dader de eerste gegijzelde vrij, een uur later volgden de drie anderen. Het ging om de zaakvoerster van de winkel en drie werknemers.

Volgens politieverantwoordelijke Jean-Baptiste Dulion ging het om een zeer “delicate operatie” omdat het lang duurde om de dader weer bij zinnen te krijgen en hem op te pakken. “Uiteindelijk is alles goed gegaan”, verklaarde hij.

Opgepakt als geel hesje

Op Twitter bedankte Castaner de ordediensten voor hun “koelbloedigheid en professionaliteit”.

De dader, een jongeman die bijna meerderjarig is, is bekend bij het gerecht voor geweldplegingen, vooral tegenover de politie, en diefstal, maar ook voor zijn deelname aan een manifestatie van de gele hesjes in december. Toen werd hij ook opgepakt, verduidelijkt de procureur van Toulouse, Dominique Alzeari. “Maar hij wordt niet gezien als gevaarlijk.”

Thuis had de man een brief achtergelaten waarin hij schreef dat hij depressief is, of in elk geval bezorgd is over zijn gezondheid.

