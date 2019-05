Bekentenis in moord op Julie: geslagen en gewurgd omdat ze zich verweerde tegen haar verkrachter

De 39-jarige man die heeft bekend dat hij Julie Van Espen (23) heeft vermoord, beweert dat hij niet de bedoeling had haar te doden. Hij gaf wel toe aan de speurders dat hij haar wilde verkrachten, maar dat ze “zich te hevig verweerde”. Hij zou haar geslagen en gewurgd hebben met een kabel die hij daar vond.

Bij de ondervraging bleek dat Steve Bakelmans het meisje – een compleet willekeurig slachtoffer – van haar fiets heeft getrokken en geprobeerd heeft haar te verkrachten. Nadat hij haar meermaals hard geslagen had, gooide hij haar lichaam in het ­Albertkanaal, in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis. Volgens verschillende bronnen was het ­lichaam verzwaard met een zak zand. Vrijdag verschijnt Bakelmans voor de raadkamer.

Intussen klinkt er veel kritiek op de zaak. Bakelmans had vier jaar cel gekregen voor een eerdere verkrachting, maar ging daarvoor niet naar de cel. “Ons systeem om met zedendelinquenten om te gaan, heeft gefaald”, zeggen experts.