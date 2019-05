Politici reageren op moord Julie: “Wie als minister van Justitie zo faalt in zijn kerntaak kan niet aanblijven”

De dood van Julie Van Espen laat diepe sporen na en ook uit de politiek - het is dan ook campagne - komen reacties. Oppositiepartijen Groen, SP.A en Vlaams Belang nemen het beleid van Justitieminister Koen Geens (CD&V) op de korrel, zelfs vanuit de regering komt kritiek. “Ik begrijp niet dat die man niet onmiddellijk van zijn vrijheid is beroofd”, zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). “Het is niet mijn taak om mijn mening te geven over de beslissingen die Justitie neemt.”