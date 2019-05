Medestudenten vermoorde Julie Van Espen schrijven open brief: “Jouw joie de vivre zullen we altijd meedragen”

De studenten van de master internationale betrekkingen en diplomatie, die samen met Julie Van Espen studeerden aan de Universiteit Antwerpen, schreven samen een open brief aan ‘hun’ Julie. Hun medestudente werd vorig weekend vermoord tijdens een fietstocht richting Antwerpen.

Hieronder geven de we integrale open brief:

Julie Van Espen.

“Lieve Julie,

Onze klasgenote,

Onze vriendin,

Woorden schieten ons tekort. In onze ogen is het ongeloof af te lezen. Verslagenheid. Met jouw glimlach, jouw opgewektheid, jouw vrolijk blozende wangetjes maakte je op ieder van ons een indruk.

Op onze studiereis in Genève leerden we je pas echt kennen. Hoe je ’s morgens telkens als eerste uit bed was om te joggen of te wandelen, hoe je daarna bij het ontbijt buiten van je koffie genoot terwijl je naar de bergen tuurde, hoe je altijd als laatste op de bus zat omdat je nog van de frisse lucht en de omgeving wou genieten, hoe erg je aan je Friends T-shirt gehecht was.

Als hechte groep en met mooie verhalen keerden we terug naar Antwerpen. Daar stopte je liefde voor koffie niet. Want telkens als we je zagen, vroeg je: “Iemand koffie halen?”. Tijdens de les stak je steeds je vinger ijverig in de lucht en hield je ervan om je schoenen uit te laten. Dat was ‘ons’ Julie.

En plan B als boswachter had je al klaar, al waren wij er allemaal zeker van dat jij op je pootjes terecht zou komen. Jouw intelligentie, doorzettingsvermogen en ambitie zouden jou naar de hoogste toppen brengen.

Jouw ‘joie de vivre’ zullen we altijd meedragen. Net zoals we jou altijd in ons hart zullen koesteren. Klein maar dapper, zo was je. Dat was ons Julie.

Lieve Julie, onze klasgenote, onze vriendin,

Tot ziens.

Veel liefs.

Je klasgenoten van de Master Internationale Betrekkingen en Diplomatie 2018-2019”

Julie Van Espen, de 23-jarige studente internationale betrekkingen en diplomatie aan de UAntwerpen, was sinds zaterdag vermist. Maandag werd haar lichaam teruggevonden in het Albertkanaal in Antwerpen. De jonge vrouw was vermoord. Eerder op de dag was al een 39-jarige verdachte opgepakt in Leuven. Hij heeft bekend en werd aangehouden voor moord.