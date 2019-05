Is Russische ‘spionwalvis’ uit Noorwegen een therapiedier?

In Noorwegen is een nieuwe theorie opgedoken over de tamme walvis die er eind vorige maand opdook aan de kust. Experts dachten aanvankelijk dat het om een ‘spionwalvis’ van de Russen ging, maar nu opperen Noorse media dat het wel eens om een therapiedier voor kinderen kan gaan.

De wildste theorieën kwamen naar boven toen twee weken geleden een witte walvis tegen boten kwam zwemmen voor de kust in Finnmark. Het dier had een harnas rond zich dat van Russische oorsprong leek te zijn. De Noren noemen het dier intussen al ‘Hvaldimir’. Sommigen lanceerden de piste dat de walvis werd opgeleid door de Russische marine, waarna het verhaal wereldwijde aandacht kreeg.

Maar nu heeft het Noorse Fiskeribladet, een visserijmagazine, een nieuwe theorie gelanceerd. Ex-reporter en vroeger consul in Moermansk Morten Vikeby maakte in 2008 een reportage in Rusland over hetzelfde type walvissen die worden ingezet in een therapie voor kinderen met mentale problemen. Wellicht komt ‘Hvaldimir’ daar vandaan, zegt die vroegere journalist. Het harnas zou gebruikt worden in de therapie en ook het gedrag van ‘Hvaldimir’ zou vergelijkbaar zijn.

Wat er ook van aan is, de tamme walvis is een attractie geworden in Noorwegen. De Visserijautoriteit heeft daarom opgeroepen om het dier geen eten te geven en op veilige afstand te blijven, zodat het kan blijven leven in zijn natuurlijke omgeving. Zolang Hvaldimir voor zichzelf kan zorgen, adviseert de autoriteit geen verhuizing. Volgens de Noorse omroep NRK is een verplaatsing naar een reservaat in IJsland een mogelijk alternatief.