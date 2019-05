15 schapen ingeschreven op Franse school om sluiting van de klas te voorkomen

Om de sluiting van een klas wegens een gebrek aan leerlingen te vermijden, hebben de ouders van een Franse gemeente symbolisch vijftien schapen ingeschreven in de basisschool van Crêts en Belledonne, aan de voet van de Alpen.

Onder andere de leerlingen Saute-Mouton, Baaaaah-Bête en Panurge prijken nu op de schoollijst. De school vernam in maart dat een van de elf klassen waarschijnlijk in september zou moeten opgedoekt worden na een lichte daling van de effectieven, van 266 naar 261 leerlingen. Volgens Gaëlle Laval van het oudercomité en een van de organisatoren van het protest dinsdag, “raken hier kinderen in de problemen, maar maakt het Nationaal Onderwijs zich geen zorgen over de argumenten op het terrein, enkel over cijfers”.

Dinsdagochtend kwam een boer uit de buurt met vijftig schapen en zijn hond naar de school. Vijftien schapen, met een geboortecertificaat als bewijs, werden “officieel” ingeschreven in aanwezigheid van de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten.

“Zo moeten we geen enkele klas sluiten”, glimlachte Gaëlle Laval, die erkent “met humor de mensen te willen mobiliseren” en een “puinhoop” te voorkomen in de school waar de gemeente het afgelopen jaar zwaar in heeft geïnvesteerd.

De ouders van de leerlingen wijzen er ook op dat indien een klas gesloten wordt, de kleinere klassen in de herfst met een duidelijk overschot aan kinderen aan het nieuwe schooljaar moeten beginnen.