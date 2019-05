Organisatoren van mars tegen seksueel geweld: “Julie is slachtoffer van falend juridisch systeem”

Komende zondag vindt in Antwerpen een stille mars plaats naar aanleiding van de moord op de 23-jarige Julie Van Espen. Voor de organisatoren Eline Van Hooydonck (27), Ayke Gubbels (27) en Charlotte Ruytjens (27) is de maat vol. “Julie is een slachtoffer van een falend juridisch systeem”, klinkt het.