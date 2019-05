Pensioen op 65? Hoger minimumloon? Ontdek welke partij bij jou aansluit

Twijfel je nog aan je stemkeuze voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019? Het Belang van Limburg ontwikkelde daarom de ‘Standpuntchecker’: die biedt de twijfelende kiezer een handvat om zijn stemkeuze te maken. Al 30.000 Limburgers raadpleegden onze Standpuntchecker.

THEMA 3: ECONOMIE & ZORG

Vier weken na elkaar kan je achterhalen bij welke partij je het dichtst aansluit rond economie & zorg, mobiliteit, klimaat & energie en migratie & integratie. Voor elk van deze thema’s ontwikkelden we een aparte standpuntchecker. Je kon al aan de slag met mobiliteit en klimaat & energie. Nu kan je ook ontdekken met welke partij je het meest overeen komt binnen het thema economie & zorg

Nadat je eerst een antwoord tussen ‘helemaal niet akkoord’ en ‘helemaal akkoord’ hebt gegeven op acht stellingen die we je voorleggen rond economie & zorg zal je te weten komen met welke van de zeven grote partijen je rond dit thema het meest overeenstemt.

Moet de pensioenleeftijd opnieuw omlaag naar 65 jaar? Stoppen we de werkloosheidsuitkering best na twee jaar en moeten er extra middelen worden besteed om de schooluitval bij Limburgse jongeren weg te werken? Beantwoord acht stellingen en ontdek of je rond economie & zorg ongeveer hetzelfde denkt als N-VA, of toch meer een Groen-profiel hebt. Volgende week volgt het thema migratie & integratie.

