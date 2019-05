Rechter weigerde onmiddellijke aanhouding van verdachte moord Julie Van Espen na tweede veroordeling voor verkrachting

Minister van Justitie Koen Geens heeft maandag in het VRT-programma ‘Terzake’ bevestigd dat de verdachte van de moord op Julie Van Espen in eerste aanleg is veroordeeld voor verkrachting. “Het is juist dat de zaak in hoger beroep al enige tijd aansleept en dat verontrust mij. Indien er redenen zouden zijn waarom dat niet zou gemogen hebben, zou ik dat ten zeerste betreuren.”

Het lichaam van Julie Van Espen is maandag teruggevonden in het Albertkanaal. Eerder op de dag was een 39-jarige opgepakt in Leuven. Hij wordt voorgeleid voor moord. Verscheidene media berichtten al dat de verdachte een ernstig gerechtelijk verleden heeft, met onder meer twee veroordelingen voor verkrachting. In 2017 is hij daarvoor nog veroordeeld, maar tegen dat vonnis tekende hij beroep aan.

LEES OOK. Dit weten we over moord op Julie Van Espen en de verdachte: al twee keer veroordeeld voor verkrachting en zwaar gerechtelijk verleden

Geens bevestigde dat de correctionele rechtbank in Antwerpen de man in eerste aanleg heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Dat gebeurde volgens de minister ook snel. Het parket had tevens de onmiddellijke aanhouding van de man gevraagd, maar daar is de rechter niet op ingegaan.

“De zaak in eerste aanleg werd zeer snel gevonnist, maar dat was niet het geval in de beroepsprocedure”, zegt Geens in een persbericht. “Ik betreur dat heel erg. In het bijzonder omdat ik er alles aan heb gedaan om de doorlooptijden van strafzaken te verkorten. De mogelijkheid tot invoering van de alleen zetelende rechter in 2016 om meer zaken te kunnen behandelen, is daar één voorbeeld van.” Volgens zijn informatie heeft het parket wel al gedagvaard om de zaak in hoger beroep te laten pleiten. De zaak zou behandeld worden op 5 juni 2019.

Ook Geens heeft er naar eigen zeggen moeite mee om te begrijpen dat de verdachte op vrije voeten liep, maar “het is niet omdat ik het niet begrijp, dat ik het in een rechtsstaat niet moet aanvaarden als minister van Justitie”.