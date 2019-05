Top France Telecom moet zich verantwoorden voor psychologisch geweld tegen personeel

France Telecom, nu Orange, en de voormalige top van het bedrijf moeten zich verantwoorden voor “psychologisch geweld” tegen het personeel. Dit leidde zo’n tien jaar geleden tot een reeks van zelfmoorden bij het telecombedrijf. Maandag ging het proces voor de correctionele rechtbank van Parijs van start. Het is de eerste keer dat zo een groot beursgenoteerd bedrijf in Frankrijk zich voor de strafrechter moet verantwoorden voor pesterijen.

De voormalige CEO Didier Lombard, die France Telecom leidde van 2005 tot 2010, verscheen voor de rechter. Naast hem de voormalige nummer twee, Louis-Pierre Wenes, en het vroegere hoofd van human resources, Olivier Barberot. Vier andere managers, onder wie Brigitte Dumont die nu nog bij het bedrijf verantwoordelijk is voor sociale verantwoordelijkheid, worden aangeklaagd voor medeplichtigheid. Ze riskeren tot een jaar gevangenisstraf en 15.000 euro boete. France Telecom zelf riskeert tot 75.000 euro boete.

Foto: AFP

Destabiliseren

France Telecom schrapte eind jaren 2000 tot 22.000 banen. Dit zorgde voor heel wat stress bij het personeel, met opvallend veel zelfdodingen tot gevolg. Tussen 2008 en 2010 beroofden minstens 35 werknemers zich van het leven, sommigen op de werkvloer zelf. Volgens het openbaar ministerie gebeurde de herstructurering chaotisch, waardoor sommige personeelsleden in één klap een andere rol kregen toebedeeld of op een andere plaats werden tewerkgesteld. Het bedrijf zelf ontkent dat het de bedoeling was om het personeel te destabiliseren en wil meer uitleg verstrekken tijdens de hoorzittingen.

Voorbeeldstraf

De vakbonden bij Orange hopen op een voorbeeldstraf, “zodat bedrijfsleiders die in de verleiding komen om gelijkaardige methoden te hanteren, weten dat dit niet ongestraft kan”. Ze betoogden maandag met enkele honderden aanhangers voor de rechtbank in Parijs.

Het proces loopt tot 12 juli, pas enkele weken later zou de strafmaat gekend zijn. Orange heeft geen geld opzijgezet voor een eventuele boete.