Puigdemont mag deelnemen aan Europese verkiezingen

Een rechtbank in Madrid heeft maandag bevestigd dat gewezen minister-president van Catalonië Carles Puigdemont zich kandidaat mag stellen bij de Europese verkiezingen eind deze maand. Daarmee wordt een eerdere beslissing van de Spaanse kiescommissie geannuleerd.

Eind april had de kiescommissie de kandidaturen van Puigdemont en zijn partijgenoten Clara Ponsanti en Toni Comin op de onafhankelijke lijst “Lliures per Europa” geweigerd. Volgens de kiescommissie konden de drie niet meedingen naar de gunst van de Spaanse kiezers omdat ze niet aanzien konden worden als inwoners van Spanje.

Een rechtbank in Madrid schroefde die beslissing maandag terug. Een dag eerder had ook het hooggerechtshof al geoordeeld dat de drie politici wel degelijk moeten kunnen deelnemen aan de stembusgang. Voor het hof is het recht om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen “fundamenteel voor alle Spaanse burgers”, klonk het.

Aanhoudingsbevel

Puigdemont, Ponsanti en Comin waren Spanje ontvlucht na het omstreden Catalaanse onafhankelijheidsreferendum in het najaar van 2017. Ze vertoeven sindsdien in België. Tegen de drie loopt in Spanje een aanhoudingsbevel voor hun rol in de poging tot afscheiding.

De zaak tegen Puigdemont, Ponsati en Comin bij de kiescommissie was aangespannen door de conservatieve Partido Popular en de liberale Ciudadanos, die campagne voeren tegen de Catalaanse independistas.