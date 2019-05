21 jaar cel voor dokter André Gyselbrecht in Kasteelmoord

In de zaak van de Kasteelmoord heeft het hof van beroep in Gent dokter André Gyselbrecht veroordeeld tot 21 jaar cel. Dat is zes jaar minder dan tijdens zijn proces in eerste aanleg. De andere beklaagden werden veroordeeld tot celstraffen tussen 15 en 20 jaar.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry (68), vriend van Gyselbrecht, werd gevraagd als tussenpersoon. Evert de Clercq speelde een rol bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Franciscus Larmit zou de chauffeur zijn geweest op de dag van de moord.

André Gyselbrecht, Pierre Serry, Evert de Clercq en Franciscus Larmit werden respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld. Het parket ging in beroep om zwaardere straffen te vorderen: 30 jaar voor dokter Gyselbrecht, 26 voor Serry en respectievelijk 28 en 20 voor de Clercq en Larmit.

André Gyselbrecht Foto: Photo News

André Gyselbrecht vroeg in beroep een lichtere straf en kreeg die ook: de dokter werd veroordeeld tot 21 jaar cel. Hij gaf toe dat de opdracht een foute beslissing was. Hij wordt daarbij gesteund door zijn dochter en weduwe van Stijn Saelens, Elisabeth, en zijn kleinkinderen die hun opa missen. Tussenpersoon Pierre Serry vond de straf van 21 jaar een terechte straf, al staat hij uiteraard niet weigerachtig tegen een lichtere bestraffing. Ook hij zag de straf met twee jaar dalen en werd veroordeeld tot 19 jaar cel.

Hij wou enkel rechtzetten dat de put, waarin Stijn Saelens werd gevonden, niet met die bedoeling was gegraven en dat hij ook geen geld heeft gekregen van de dokter.

Opdracht

Evert de Clercq pleit onschuldig en zegt dat hij er helemaal niks mee te maken heeft. Volgens hem liegt Pierre Serry wanneer hij zegt dat hij erbij betrokken was. “Meneer Serry kende Van Bommel, hij had mij niet nodig.” Larmit tenslotte blijft volhouden dat hij enkel de opdracht had gekregen om zijn oom naar het kasteel te voeren. Hij wist niks van de moordopdracht en bleef naar eigen zeggen ook de ganse tijd in de wagen wachten op zijn oom. Evert de Clercq werd veroordeeld tot 20 jaar cel, Roy Larmit tot 15 jaar cel.