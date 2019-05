Politie pakt gezochte getuige op in verdwijningszaak Julie (23)

De politie heeft in Leuven een man opgepakt die mogelijk in beeld komt als de getuige die gezocht werd. Momenteel wordt de man verhoord. Dat meldt het parket in een kort persbericht.

In het onderzoek naar wat er met Julie Van Espen gebeurd is, heeft de politie maandagochtend foto’s van een man verspreid. Dat opsporingsbericht bracht meteen een stroom aan tips op gang en die leidden kennelijk al snel tot resultaat. De man werd opgepakt op een trein in het station van Leuven, zo vernam Belga.

Of de man gezien wordt als getuige of als verdachte in de verdwijningszaak is niet geweten.

Julie Van Espen verdween zaterdagavond nadat ze met haar fiets op weg was van Schilde naar vriendinnen op ’t Zuid in Antwerpen. In de buurt van het Albertkanaal in Merksem, ter hoogte van Gabriel Theunisbrug is sinds dit weekend een zoekactie aan de gang die al heeft geleid tot de vondst van onder andere kleren en een fietsmandje van de jonge vrouw.

Zoektocht gaat verder

Ook vandaag zal nog verder gezocht worden in de omgeving van het Albertkanaal. De politie is nu al ter plaatse en kamt de terreinen rond de plaats waar de spullen van Julie gevonden werden verder uit.

Duikers van de Civiele Bescherming zijn ter plaatse en er zal ook met een sonarboot worden gezocht.