Meer klachten bij ombudsman verzekeringen door ontevredenheid over uitvoering contracten

De ombudsman van de verzekeringen heeft vorig jaar 6.491 vragen tot tussenkomst gekregen, zes procent meer dan het jaar daarvoor. In 2017 werd voor het eerst de kaap van de 6.000 klachten gerond. De nieuwe stijging vorig jaar is volgens de ombudsman vooral te wijten aan een grotere ontevredenheid over de uitvoering van de contracten, en dan voornamelijk over de termijn waarbinnen een schadegeval geregeld wordt. Dat blijkt maandag uit het jaarverslag van de ombudsman.