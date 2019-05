Aanklacht tegen overheid moet beweging brengen in woonbeleid

Als de overheid in het nieuwe regeerakkoord niets doet aan de wooncrisis, dan starten 28 organisaties en 42 academici een procedure: de Woonzaak. Dat bericht De Standaard maandag.

In Vlaanderen komen 240.000 private huurders in aanmerking voor een sociale huurwoning. Meer dan de helft daarvan staat ook op een wachtlijst. 260.000 private huurders wonen in een pand dat niet aan de minimale kwaliteits­eisen voldoet: de elektriciteit is niet in orde, er zijn vochtproblemen of er kan niet goed verwarmd worden.

Het probleem is groot en vraagt dus om een doordachte oplossing. “Maar het woonbeleid in Vlaanderen boekt nauwelijks vooruitgang”, zegt Hugo Beersmans als woordvoerder van de 28 organisaties en 42 academici. “De oorzaak ligt bij fundamentele systeemfouten in ons woonbeleid. De overheid heeft altijd al buitenpropor­tioneel in eigendomsverwerving geïnvesteerd.”

Onder de organisaties die de open brief ondertekenen, zitten onder meer de CAW-groep, Netwerk Tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, de Vlaamse Huurdersbonden, de Vrouwenraad, Welzijnszorg en de Vlaamse socialistische vakbond ABVV, onder de academici vinden we onder anderen Eric Corijn (VUB), Pascal De Decker (KU Leuven), Dirk Geldof (Universiteit Antwerpen) en Hendrik Vos (UGent).