Gemaskerde Duitse kindermoordenaar in beeld in zaak Maddie McCann

Komt er na 12 jaar eindelijk een doorbraak in het onderzoek naar de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann? Volgens Britse media heeft de Portugese politie een nieuwe verdachte in het vizier: een Duitse veroordeelde pedofiel en kindermoordenaar die wel vaker opereerde in de Portugese Algarve, en opvallende gelijkenissen vertoont met een robotfoto die getuigen ten tijde van de verdwijning lieten opmaken.