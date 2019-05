Radiopresentator Christophe Lambrecht (48) is overleden

Radiopresentator Christophe Lambrecht is overleden. Hij werd 48 jaar. Hij is vooral bekend als presentator bij Studio Brussel. Daar presenteerde hij op weekdagen het populaire programma Music@Work. VRT-woordvoerder Bob Vermeir bevestigt het overlijden. Volgens VTM is de presentator vermoedelijk overleden aan hartfalen.

Lambrecht startte zijn carrière als regieassistent bij VTM. Hij werd pas bekend nadat hij in 1999 hij aan de slag ging bij Studio Brussel. Daar presenteerde hij het programma ‘Music @ Work’ in de voormiddag. Lambrecht was ook één van de drie presentatoren bij de eerste editie van Music For Life in 2006. In 2015 verdween hij een tijdlang van antenne wegens ziekte, maar toen werd niet bekendgemaakt waaraan hij precies leed.

Verdere informatie ontbreekt.