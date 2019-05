Julie (23) vermist na fietstocht: “Aanwijzingen van gewelddadig overlijden”

De politie en Child Focus hebben zondag een opsporingsbericht verspreid voor Julie Van Espen, een 23-jarige vrouw die zaterdagavond verdween toen ze onderweg was naar Antwerpen. Bij een zoekactie zondag zijn kledingstukken gevonden die mogelijk van Julie zijn. Het parket heeft intussen een moordonderzoek gestart en bevestigt dat er “aanwijzingen zijn van een gewelddadig overlijden”.

Video: ATV

Julie Van Espen vertrok zaterdagavond omstreeks 18.30 uur met de fiets vanuit haar woonplaats in Schilde naar een vriendin op Antwerpen-Zuid. Ze fietste via het Albertkanaal, over de fietsbrug door Park Spoor Noord, en via het MAS en de Kaaien richting het Zuid, maar sindsdien is er geen spoor meer van de vrouw. Haar familie begon zaterdagavond al een zoektocht die de hele nacht duurde, en lanceerde zondagochtend een oproep op Facebook die massaal gedeeld wordt.

Kledingstukken gevonden

De politiezone Voorkempen is een onderzoek naar de verdwijning gestart, samen met de lokale politie van Antwerpen. Zondag wordt in de buurt van het Albertkanaal gezocht met een speurhond. Er is ook een fietspatrouille van de Antwerpse politie op zoek langs het Albertkanaal, in de omgeving van het Sportpaleis.

De Antwerpse politie bij een zoekactie in de Carrettestraat in Merksem. Foto: sare

Bij de zoekactie in Merksem zijn kledingstukken gevonden die mogelijk van Julie zijn. “Er zijn bepaalde spullen gevonden die verder onderzocht moeten worden”, bevestigt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. “Het labo, de Cel Vermiste Personen en de gerechtelijke politie zijn ter plaatse.”

De politie heeft bij de zoektocht naar Julie Van Espen de omgeving afgezet rond de Carrettestraat, in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis. Daar gaat zondag de finale van de Champions Leauge basketbal door. Door het onderzoek is een van de parkings aan het Sportpaleis afgesloten. De Burgemeester Gabriël Theunisbrug is afgesloten voor fiets- en wandelverkeer.

Opsporingsbericht

De politie verspreidde zondagmiddag in samenspraak met de Cel Vermiste Personen alvast een opsporingsbericht: Julie heeft lang blond haar, is 1,64 meter groot en slank gebouwd. Ze droeg bij haar verdwijning een groene winterjas en donkergrijze Adidas-sneakers, en reed met een donkerkleurige Peugeot-fiets met een rieten fietsmand.

Wie informatie heeft, neemt best contact op met de politie op het gratis nummer 0800/30.300 of via Child Focus op het nummer 116.000, of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.

Wie heeft Julie VAN ESPEN gezien ? #Vermist uit Schilde op 04/05/19https://t.co/oiR2OEoxOw pic.twitter.com/SRYUmfsd0O — Opsporingsberichten (@politie_zoekt) 5 mei 2019

Foto: rr

Foto: BELGAONTHESPOT

Foto: rr