Duitse toeriste meegesleurd door golven op Corsica

Een Duitse toeriste is zondag omgekomen in Porto-Vecchio in het zuiden van Corsica toen ze “meegesleurd werd door de golven” terwijl ze op het strand wandelde. Dat melden de lokale reddingsdiensten. In de regio geldt waakzaamheid omwille van de sterke wind.

“Alles wijst erop dat het een ongeluk was. Het slachtoffer werd waarschijnlijk meegesleurd door de golven terwijl ze over het strand liep”, vertelden de gendarmes. Het slachtoffer is ongeveer zestig jaar oud.

Het zuidoosten van Frankrijk wordt zondag getroffen door een zeer sterke mistral, met “nooit geziene waarden” voor de maand mei, tot 138 kilometer per uur, volgens Météo France. Dat vaardigde code oranje uit voor Bouches-du-Rhône en Vaucluse.

‘s Middags meldde Météo-France op Twitter 112 kilometer per uur in Avignon, 138 kilometer per uur in Salon-de-Provence en 130 kilometer per uur in Marseille Marignane, “ongepubliceerde waarden voor deze stations in mei “. Rond de middag had de brandweer al honderden interventies uitgevoerd. De weerdiensten verwachten dat de mistral nog de hele namiddag vrij krachtig blijft.