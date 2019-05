Marine Le Pen roept Franstaligen op om voor Vlaams Belang te stemmen

Marine Le Pen, voorzitter van de Franse partij Rassemblement National, is zondag in Brussel om de Franstalige Belgen op te roepen voor Vlaams Belang te stemmen. Beide partijen geven ook meer info over hun project om een nieuwe supergroep te vormen in het Europees Parlement.

Vlaams Belang gaat er al jarenlang prat op een tweetalige campagne te voeren voor de federale verkiezingen in de hoofdstad. Deze keer wordt die zelfs getrokken door een Franstalige: Alain Moyson uit Jette. “Ook als Vlaanderen meer autonomie krijgt, zullen we altijd de rechten van de Franstaligen in onze hoofdstad respecteren”, verzekert voorzitter Tom Van Grieken zondag.

Le Pen: “Duidelijke oproep”

“Ik lanceer vandaag een duidelijke oproep aan de Franstalige Brusselaars om Vlaams Belang te stemmen”, zegt Marine Le Pen van de Franse zusterpartij. “Ik zie dat de situatie in Brussel achteruit gaat. Als je zoals ik van Brussel houdt, gaat dat naar het hart.”

Met N-VA heeft ze naar eigen zeggen geen affiniteit. “N-VA is zoals Nicolas Sarkozy. Net hetzelfde. Veel praat, maar als ze aan de macht komen, gebeurt er niets. Wat heeft N-VA bijgedragen aan de strijd tegen immigratie? Niets.” Ook met de Franstalige rechtse Parti Populaire van Mischaël Modrikamen loopt ze niet hoog op. “Ik heb geen enkel contact met Modrikamen en dat wil ik ook niet”, zegt ze kort.

Fractie in Europees Parlement

Vlaams Belang en Rassemblement National willen na de Europese verkiezingen een fractie vormen in het Europees Parlement, in de hoop zelfs de grootste te kunnen worden. Daarvoor hebben ze de partijen uit de oude alliantie Europe of Na­tions and Freedom (ENF) al aan boord, naast nieuwkomers als de Italiaanse Lega en de Duitse partij Alternative für Deutschland.

“We zijn als rechtse partijen lange tijd geïsoleerd geweest in Europa”, zegt Le Pen daarover. “We hadden de keuze: ons conformeren of eruit stappen. Nu hebben we een kans om Europa van binnenuit te veranderen. Een Europa à la carte is mogelijk, een Europa van samenwerking tussen naties.”