Waalse televisieploeg aangevallen aan Brussels Noordstation

Aan het Brusselse Noordstation is zondagvoormiddag een televisieploeg van RTL-TVI aangevallen. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Volgens de politie raakten de journalisten en technici niet gewond en zouden ze pas later klacht indienen.

De televisieploeg was in het Noordstation aanwezig om er een reportage te maken aan de bushaltes van De Lijn, nadat eerder dit weekend bekendraakte dat de chauffeurs van De Lijn niet langer willen stoppen aan het treinstation uit vrees voor ziektes, waaronder TBC en schurft.

“De ploeg was aan het filmen en een groep transmigranten heeft dat gezien en is hen beginnen lastigvallen”, zegt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politie Brussel Noord. “Eén van onze ploegen is tussengekomen om de gemoederen te bedaren. Ze hebben aan de journalisten gevraagd om hen te vergezellen naar het commissariaat om daar klacht in te dienen maar de journalisten hebben gezegd dat ze dat pas later zouden doen, dat ze eerst hun werk wilden afmaken.”

Volgens de politie zijn er verschillende cameraploegen op reportage in en rond het Noordstation. “Wij zijn zelf met verschillende patrouilles op het terrein aanwezig om een oogje in het zeil te houden”, aldus nog de woordvoerster.