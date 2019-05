Bart De Wever: “CD&V kan alleen minister-president leveren als rood en groen in regering zitten. Dan zeg ik: niet met N-VA”

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en N-VA-voorzitter Bart De Wever, beiden kandidaat om de nieuwe Vlaams minister-president te worden, gingen met elkaar in debat in ‘De Zevende Dag’.

Het ‘kanseliersdebat’ tussen Crevits en De Wever ging bijzonder vriendelijk van start. De twee kandidaat minister-presidenten gaven elkaar een reeks beschaafde complimenten. Toen ‘De Zevende Dag’ vroeg aan De Wever of hij Crevits nu spontaan had geknuffeld of dat hij ze liever had doodgeknuffeld, antwoordde hij met een knipoog: “De ene waarheid sluit de andere niet uit.”

Dat de regeringsvorming na 26 mei niet meteen in kannen en kruiken zal zijn, werd enkele minuten later duidelijk. Crevits gaf een rist argumenten waarom zij “met passie, gedreven en klaargestoomd” de opvolgster van Geert Bourgeois wil worden als Vlaams minister-president. De Wever, die dezelfde post ambieert, was onmiddellijk duidelijk: “CD&V kan alleen minister-president worden als rood en groen in de regering zitten. Dan zeg ik: niet met N-VA.”

Vrije schoolkeuze en “pretpedagogie”

Ook wat onderwijs betreft, is het water diep tussen Crevits en De Wever. Het N-VA-onderwijsoffensief dat de partij zaterdag scherpstelde op haar campagnedag, zint Crevits niet. “Je kan niet snel toeteren over vrije schoolkeuze als er nog zoveel projecten en investeringen in de steigers staan”, aldus de CD&V-politica. “Ik ben absoluut voor de vrije schoolkeuze, maar het kan niet zijn dat de mensen die de meeste tijd en de meeste middelen hebben, bevoordeeld worden.” De Wever benadrukte dat “een computer die beslist waar een kind naar school zal gaan” geen “fair” systeem is.

Een ander speerpunt van de N-VA, naast vrije schoolkeuze, is het vermijden van “pretpedagogie”: Bart De Wever lanceerde het nieuwe woord zelf om aan te geven dat, naar zijn mening, alles te snel leuk en algemeen moet zijn in het onderwijs. Dat is volgens De Wever ook de reden dat de kwaliteit van het onderwijs in ons land achteruitgaat: “We zitten met eenheidsworst.” In ‘De Zevende Dag’ voegde de N-VA-voorzitter nog toe dat excelleren te weinig mogelijk is in Vlaanderen: “Ik zeg het: als het aso vandaag nog bestaat, dan is het omdat wij, de N-VA, daarvoor gezorgd hebben.”

Crevits was het daar fundamenteel mee oneens en reageerde fel: “Die bewering over het aso, dat is manifest onjuist. Pas op hé, ik was daar bij, bij die onderhandelingen.” De minister van Onderwijs geeft toe dat er veel algemene kennis wordt onderwezen in het eerste en tweede middelbaar, maar spreekt van “een brede basis om kinderen te helpen zoeken waar hun sterktes liggen en ze daarin te stimuleren, geen eenheidsworst.”

