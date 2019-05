Prinses Elisabeth treedt steeds vaker op koninklijk voorplan

Een opvallende aanwezige op de uitvaart van oud-groothertog Jean van Luxemburg: prinses Elisabeth. Voor de troonopvolgster, die haar ouders koning Filip en koningin Mathilde vergezelde, was het haar eerste officiële buitenlandse verplichting. Het is duidelijk dat ze met haar achttiende verjaardag in zicht zachtjesaan op het voorplan treedt.