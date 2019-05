Gevechten tussen Palestijnen en Israël escaleren: eerste Israëlische dode, al vier Palestijnse doden

De Israëlische man werd door Israëlische media geïdentificeerd als de 60-jarige Moshe Agadi. Hij kwam om het leven toen een Palestijnse raket insloeg in de stad Ashkelon, net ten noorden van de Gazastrook. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gevoerd, maar bezweek daar aan zijn verwondingen.

Vier dode Palestijnen

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen escaleert zo verder, sinds zaterdag vanuit de Gazastrook tientallen raketten werden afgevuurd op Israëlisch grondgebied. De Israëli’s reageerden daarop met luchtaanvallen op legerposten en andere faciliteiten die toebehoren aan Hamas. Daarbij vielen in de loop van zaterdag al drie dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden vielen.

What would you do if a rocket exploded in YOUR child's elementary school?



Thankfully no child was in this school when a rocket exploded in the courtyard.



This is just one of 250+ rockets that were fired from Gaza at Israeli civilians today. pic.twitter.com/UPzZoPBwWt