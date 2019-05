“Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaf hoogstpersoonlijk bevel om raketten te lanceren”

De projectielen werden afgeschoten vanuit de kuststad Wonsan, berichtte het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap eerder. Nadien liet het Noord-Koreaanse agentschap KCNA weten dat Kim de lancering overzag. Volgens KCNA ging het om militaire oefeningen. Kim zou het bevel tot schieten hebben gegeven en de nadruk hebben gelegd op de noodzaak om de gevechtscapaciteit te vergroten teneinde “de politieke soevereiniteit en de economische zelfvoorzienendheid” van Noord-Korea “te beschermen”, met het oog op mogelijke “bedreigingen en invallen”.

Zaterdag waarschuwde Seoel Pyongyang al voor handelingen die de spanningen op de schiereiland nog verder kunnen doen escaleren. Het Witte Huis reageerde dat het zich “bewust was van de daden van Noord-Korea” en het de situatie blijft opvolgen. Later uitte de Amerikaanse president Donald Trump zijn vertrouwen in Kim en gaf hij aan hoopvol te zijn over een nucleaire deal. Kim “weet dat ik aan zijn kant sta en hij wil zijn belofte aan mij niet verbreken. Deal zal er komen! “, schreef Trump in een tweet.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!