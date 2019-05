Nederlands dorp woest nadat onbekende broedende ooievaar doodschiet

Ophef in het Nederlandse dorpje De Lutte: een broedend koppel ooievaars, eerder nog the talk of the town, is in koelen bloede gedood. Het mannetje is in de nacht van vrijdag op zaterdag neergeschoten. Buurtbewoners reageren woest bij De Telegraaf. “Hoe gek ben je dan?”

De Lutte was de afgelopen weken best letterlijk blij met de ‘komst van de ooievaar’. De afgelopen jaren hadden de trekvogels daar enkele malen proberen nestellen op een bovenleiding van het spoor. Om overlast te vermijden plaatste ProRail, de Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder, een platform waar een broedend paar een nest zou kunnen bouwen. Aanvankelijk waren de dorpsbewoners schijnbaar samen in blijde verwachting, maar nu heeft een onbekende de mannetjesooievaar doodgeschoten.

Een buurtbewoner die anoniem wil blijven zegt dat hij die fatale nacht getuige was van de ooievaarsmoord. “We waren nog op en zagen rond 1 uur ’s nachts dat er een zilvergrijze stationwagon, een oud model Audi, vooraan onze oprijlaan stond”, zegt hij aan De Telegraaf. “Ik ben naar buiten gegaan en heb me verstopt achter een boom. Daarna hoorde ik drie schoten.”

De buurtbewoner zette de achtervolging in. “Op een gegeven moment sloeg hij ergens af en later ben ik hem kwijtgeraakt.” De getuige, die een militaire achtergrond heeft, meent dat de dierenbeul zwaar geschut bij zich had. “Het moet een behoorlijk zwaar kaliber geweest te zijn, gezien de afstand. Met nachtkijker én een demper. Dus niet een buks of zoiets. En daarmee volledig met voorbedachten rade.” Terug thuis zag hij het werk van de beul, hij had doel geraakt. “Daar zag ik het mannetje dood liggen.”

Een andere buurtbewoner is ook witheet van woede. “In mijn weiland, vlak bij mijn huis waar ik me veilig voel, lopen schieten? Hierheen komen om zoiets te doen. Dan heb je ze echt niet allemaal op een rijtje. En dan te bedenken dat hier dagelijks wel honderd mensen, met veel kinderen, zich liepen te vergapen aan het broedende paartje… Treurig is het, dieptreurig.” Dan maakt verdriet plaats voor woede: “Voor diegene en mezelf is het achteraf gezien beter dat ik ’m niet in handen heb gekregen, dat ik hem niet heb kunnen pakken.”

“Je moet wel erg gestoord zijn om in het holst van de nacht 3 schoten op ander mans grond te durven lossen. Deze persoon brengt hiermee niet alleen zijn jachtvergunning zwaar ter schande als hij deze überhaupt heeft maar pleegt ook zware breuk op onze privacy”, schrijft Evelien Wennink op Facebook. “Gelukkig hebben wij een kenteken kunnen noteren en zijn de sporen van de autobanden duidelijk zichtbaar in ons weiland. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat deze persoon een bezoekje van de politie zal krijgen.” De politie bevestigt aan De Telegraaf dat er een onderzoek loopt.

Nest verloren

Het ooievaarsvrouwtje zal nu instinctief op haar nest blijven zitten, maar het ei is bij voorbaat verloren. “Ooievaars broeden samen en lossen elkaar af. Dus dat vrouwtje moet een keer foerageren en daar gaat het uiteindelijk een keer mis”, zegt ooievaarsexpert Sander Wansing van Vogelwerkgroep Losser aan De Telegraaf. “Mocht het toch nog lukken iets uit te broeden en er komen jongen, is ze niet in staat om dit in haar eentje te regelen.”

De man is er het hart van in. “Ik heb ook wel hele nesten zien mislukken, maar dit slaat werkelijk alles.”