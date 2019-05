Dierenverzorger zwaar verwond door leeuwen in Duitse zoo

In de dierentuin Serengeti Park in Hodenhagen, in de Duitse deelstaat Nedersaksen, hebben twee leeuwen een dierenverzorger aangevallen. De 24-jarige man raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Dat meldde de lokale politie.

De verzorger betrad zaterdagochtend het verblijf van de leeuwen hoewel er al rauw vlees was uitgelegd voor de dieren, zegt de politie. Waarom de twintiger het terrein toch binnenging, is volgens een woordvoerder van Serengeti Park niet duidelijk. Een collega-dierenverzorger merkte de aanval op, kon de leeuwen verdrijven en bracht de man in veiligheid.

Het slachtoffer werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie is hij bij bewustzijn.