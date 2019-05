Sneeuw in mei: vier centimeter blijft liggen in de Ardennen

Het mag dan wel mei zijn, zaterdag is er heel wat sneeuw gevallen Wallonië. Dat meldt het KMI. Vooral in het zuiden van ons land blijft het liggen met een sneeuwtapijt van wel vier centimeter dik tot gevolg. Ook in Vlaanderen vielen er in de vroege uurtjes enkele vlokken.

In Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant viel er ’s nachts plaatselijk wat sneeuw, maar vooral in de Ardennen kijken bewoners en toeristen verbaasd op van de weersomstandigheden. Ook al is de lente al een tijdje bezig, ze werden getrakteerd op een stevige sneeuwtapijt.

(De tekst gaat verder onder de tweets.)

Luchtsoort uit Siberië

Weerdienst NoodweerBenelux vestigt de aandacht op het opmerkelijke fenomeen, toch voor deze tijd van het jaar. “Tijdens warme episodes wordt er vaak aandacht geschonken aan de temperatuur die ruim boven normaal ligt. Laten we dat nu ook maar even doen voor komend weekend waarbij de maxima tot 6 graden onder het langjarig gemiddelde komen te liggen”, klinkt het.

De koele polaire luchtsoort is afkomstig uit Noord-Siberië. Foto: Noodweer Benelux

Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux verklaart de situatie nader: “Lage temperaturen zijn niet uitzonderlijk voor de tijd van het jaar, maar opmerkelijk is wel dat de luchtsoort haar oorsprong kent in het noorden van Siberië. Straf. Daardoor wordt het in de Benelux tot 6°C kouder dan normaal. Als dezelfde setting tijdens de wintermaanden januari en februari zou zijn voorgevallen, dan zou dat een stevige uithaal van Koning Winter hebben veroorzaakt.”

Niet gewoon

Toch noemt weerman Frank Deboosere die voorspelling niet geheel uitzonderlijk. “Het is nog maar begin mei, hé. Maar toegegeven, je ziet het niet zo vaak. Het is eerder een typische situatie die je associeert met maartse buien. Bovendien letten we daar in deze tijden van klimaatopwarming meer op, als het weer even onder het gemiddelde duikelt. Omdat we zulke omstandigheden niet meer gewoon zijn. Kijk naar de maand april die we net achter de rug hebben: die was ook weer milder. Het is dus nog gebeurd, zo’n valse start in mei.”