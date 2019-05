Vrijheid van onderwijs absolute prioriteit voor N-VA: “Digitaal inschrijven afschaffen”

Voor N-VA is de vrijheid van het onderwijs ‘heilig’. Tijdens de campagnedag voor onderwijs herhaalde N-VA-voorzitter Bart De Wever dat hij tegen een brede eerste graad is. “Met ons geen eenheidsworst.”

De Vlaams-nationalisten zetten tijdens de verkiezingscampagne zwaar in op onderwijs. Bart De Wever nam het woord tijdens de V-dag over onderwijs en verwees er opnieuw naar de daling van de kwaliteit. Volgens de partijvoorzitter “moet helaas vastgesteld worden dat veel goede hervormingen in de klaslokalen dode letter blijven”. Hoe dat komt? “De koepels van de belangenbehartigers van hun scholen zijn veranderd zijn in machtsbastions die de scholen van zich afhankelijk hebben gemaakt.”

“Leerlingen worden daardoor te weinig uitgedaagd, leerkrachten gaan gebukt onder de onnodige administratie en directies moeten zich bezighouden met hervormingen en experimenten in plaats van met het besturen van hun school”, vindt De Wever. Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois benadrukte de wens van de N-VA om “Vlaanderen weer wereldtop te laten worden.”

Elektronisch inschrijven

Voor De Wever is de vrijheid van onderwijs de oplossing. Die vrijheid moet wel bij de scholen liggen en primeert op de sociale mix, stelt De Wever. “Zij moeten zelfstandig kunnen kiezen hoe zij zich organiseren en hoe zij hun leerlingen willen onderwijzen.” Die vrijheid wordt volgens de partij momenteel ingeperkt door het systeem van elektronisch inschrijven.

De Vlaamse regering voerde die maatregel in om het kamperen voor de schoolpoort tegen te gaan. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hoopt met de elektronische inschrijvingen ook voor een betere sociale mix te zorgen.

De Wever drukte op het einde van zijn speech ook zijn vrees uit voor het “rood-groene front vanuit Wallonië”: “Als je de miljardenbeloftes ziet van de socialistische partijen, dan moet u zich niet afvragen wie dat gaat betalen. Dat zijn de Vlamingen.”

De partij heeft een tienpuntenplan klaar, dat de nadruk legt op kennisverwering en excelleren:

1. Elke leerling laten excelleren

2. Scholen stimuleren om taalbaden Nederlands ook effectief in te richten

3. Tegen het idee dat elke school een dwarsdoorsnede moet zijn van een op voorhand gedefinieerde sociale mix die door de overheid wordt vastgelegd

4. Technische opleidingen en beroepsopleidingen aantrekkelijker maken

5. Het studierendement van het hoger onderwijs opkrikken door een goede oriëntering en een snellere heroriëntering

6. Vrijheid van onderwijs niet in het gedrang laten brengen door te veel invloed van de onderwijskoepels

7. Meer aandacht voor lesgeven en minder ‘planlast’ voor de leraren

8. M-decreet bijsturen: gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is

9. Over de onderwijsnetten heen proeven organiseren om te meten hoe leerlingen vorderen

10. Meer investeren in klas en school, minder in koepels en andere structuren