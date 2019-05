Geen druppel water verbruiken, maar er toch 106 euro per jaar voor moeten betalen. Meer dan 230.000 Vlamingen moesten het doen in 2017. De watermaatschappijen halen er zo’n 20 miljoen euro mee op. En dat is volgens Vlaams SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke onaanvaardbaar.