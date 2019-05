Passagiersvliegtuig glijdt van landingsbaan de rivier in: “Angstaanjagende ervaring”

In Jacksonville, in de Amerikaanse staat Florida, is een passagiersvliegtuig op de luchthaven van de landingsbaan afgegleden en in een aangrenzende rivier terechtgekomen. Alle inzittenden hebben het incident overleefd. Over de precieze omstandigheden van het ongeval bestaat voorlopig geen duidelijkheid.

Aan boord van de Boeing 737 met als bestemming Jacksonville zaten 136 passagiers, allen personeel van de militaire basis in Guantanamo Bay en hun familieleden, het vliegtuig kwam ook van die Amerikaanse marinebasis op Cuba.

Vrijdagavond plaatselijke tijd landde het toestel, maar het kwam daarbij door een nog onduidelijke oorzaak in de St. Johns-rivier terecht. Het vliegtuig ligt in ondiep water. Alle inzittenden konden worden geëvacueerd. Er werden 21 mensen naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand liep ernstige verwondingen op.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 mei 2019

“Angstaanjagende ervaring”

Een passagier vertelde aan CNN dat het vliegtuig al met vier uur vertraging was opgestegen, en in een storm in Jacksonville “een heel harde landing” had gemaakt. “Het vliegtuig botste op en neer, het was duidelijk dat de piloot het toestel niet helemaal onder controle had”, aldus advocate Cheryl Bormann. “Ik raakte het zitje voor me met mijn hoofd. De hele ervaring was angstaanjagend.”

“Het vliegtuig zwenkte daarna richting de rivier, en de zuurstofmaskers kwamen naar beneden. En plots bevonden we ons in het water, we wisten helemaal niet meer waar we waren: in een rivier of in de oceaan. Daarna kropen we naar buiten op de vleugel, iedereen hielp elkaar. Even later werden we met een bootje aan land gebracht.”