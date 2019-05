8 op de 10 startende wiskundeleraars studeerden geen wiskunde

Leerkracht wiskunde blijft een knelpuntberoep in Vlaanderen. Liefst 79 procent van de beginnende wiskundeleerkrachten in de derde graad middelbaar studeerde geen vooropleiding wiskunde. In de eerste jaren van het secundair onderwijs is dat 38 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Vlaams parlementslid Franc Bogovic (Open VLD) opvroeg bij onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

“Het tekort aan correct opgeleide wiskundeleerkrachten groeit”, zegt Bogovic in een persbericht van Open VLD. “In de eerste jaren van het secundair onderwijs zien we dat 38 procent van de instroom aan wiskundeleerkrachten geen wiskundig bekwaamheidsbewijs heeft gehaald aan de hogeschool. Kijken we naar de laatste jaren van het secundair onderwijs, waar het wiskundeniveau hoger ligt, dan zien we dat slechts 21 procent van de nieuwe wiskundeleerkrachten het juiste diploma heeft. De overige 79 procent heeft wel een universitair diploma maar geen master in de wiskunde. Vorig jaar stonden slechts 18 masters in de wiskunde klaar om het lerarenberoep in te stromen.”

Het probleem is de afgelopen vijf jaar ook alleen maar erger geworden, klinkt het. “Als we naar het algemeen beeld kijken, zijn we gezakt van 67 procent leerkrachten wiskunde met het juiste diploma naar 62 procent. Terwijl dat aandeel daarvoor stabiel bleef. De situatie zal de komende jaren ook alleen maar verslechteren als we niet ingrijpen, want wiskundeleerkrachten met het juiste profiel verlaten het onderwijs. Ze gaan met pensioen na een lange loopbaan of stappen uit het onderwijs. Vorig schooljaar stopten 404 bekwame wiskundeleraars.”

“Dit is een groot probleem. Onze leerkrachten doen allemaal hun opperste best om in te springen of andere vakken te doceren dan diegene waarin ze gespecialiseerd zijn. Maar dat neemt niet weg dat we echt nood hebben aan meer correct opgeleide leerkrachten om de lat in ons onderwijs weer hoger te krijgen”, zegt Bogovic. Hij wil meer zij-instroom, een aantrekkelijker leerkrachtenberoep én een specifieke campagne gericht op wiskunde.

“Onze noorderburen kampten enkele jaren geleden met hetzelfde probleem en vonden een oplossing met slimme campagnes”, aldus Bogovic. “Ze verzamelden tal van wiskundigen in een ‘Platform Wiskunde’ met als doel de discipline positief naar buiten te dragen. Zo lanceerden ze de “wiskundemeisjes”, twee hippe dames die in de media en overal te lande de passie van de wiskunde preekten. Hierdoor steeg de instroom van masters wiskunde in het onderwijs van 150 naar meer dan duizend.”