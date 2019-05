Zaventem gaat vervuilende vliegtuigen zwaarder belasten

Vliegtuigen die meer CO2 en NOx uitstoten, zullen vanaf 2021 ook meer moeten betalen op Brussels Airport. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad vrijdag.

Brussels Airport zal vanaf 2021 voor het eerst rekening houden met de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden in zijn taksen voor vliegtuigen. Dat zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company, in een gesprek met De Standaard. “Zo willen we modernere vliegtuigen, die minder uitstoten, naar Zaventem lokken. De grootste vervuilers betalen meer, de beste leerlingen worden beloond.”

Luchtvaartmaatschappijen betalen in Zaventem voor elke passagier een taks (zo’n 30 euro per passagier), legt Anke Fransen, woordvoerder van Brussels Airport, uit. “Die belasting dekt werkingskosten voor de luchthaven, zoals de securitycheck, maar er is ook een variabele kostprijs.”

Die ligt vandaag bijna drie keer hoger voor de oudste vliegtuigen in vergelijking met de nieuwste modellen. Maar in de huidige criteria wordt vooral rekening gehouden met hoeveel lawaai een vliegtuig maakt - niet onbegrijpelijk gezien de hevige strijd tegen geluidsoverlast rond de nationale luchthaven.

