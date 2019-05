Dodental van terreuraanslagen Christchurch loopt op tot 51

Het dodental van de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 51 nadat een 46-jarige man bezweken is aan zijn verwondingen. Dat heeft de politie van Nieuw-Zeeland bekendgemaakt.

“De man lag sinds de terreuraanslag in kritieke toestand in een ziekenhuis in Christchurch”, verklaarde de politie. De man stierf donderdagavond. Zijn familie heeft gevraagd om zijn identiteit niet bekend te maken. Het zou gaan om een Turkse man.

Het slachtoffer raakte gewond toen hij aan het bidden was in de Al Noor-moskee in het centrum van de stad, waar een veertigtal van de 51 doden vielen.