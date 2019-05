Venezuela vraagt aan VS om ambassade in Washington te beschermen

De Venezolaanse regering heeft donderdag aan de Verenigde Staten gevraagd om haar ambassade in Washington te beschermen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza gezegd. De vraag kwam er kort na een incident aan het gebouw tussen voor- en tegenstanders van de Venezolaanse president Nicolas Maduro.

"We eisen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het zijn verplichtingen nakomt als ondertekenaar van het verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en het gebouw van de ambassade van Venezuela in Washington beschermt, zoals ook onze regering de infrastructuur van de Verenigde Staten in Caracas beschermt”, schrijft Arreaza op Twitter.

Foto: AFP

Sinds een drietal weken wordt de ambassade dag en nacht bezet door extreemlinkse groeperingen en vredesactivisten, die zich solidair verklaren met Maduro. Donderdag pakte de politie drie personen op nadat een groep Venezolanen activisten had aangevallen die voedsel het gebouw probeerden binnen te smokkelen.

Het vier verdiepingen tellende gebouw in de Amerikaanse hoofdstad staat symbool voor de impasse tussen de regering van de socialistische president Nicolas Maduro en de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido, die door de Verenigde Staten en ruim 50 andere landen wordt erkend. In januari had Maduro de diplomatieke banden met de VS verbroken nadat Washington de opposant Juan Guaido erkende en de sluiting beval van de Venezolaanse ambassade en alle consulaten op Amerikaans grondgebied.

Spanje weigert uitlevering oppositieleider

Oppositieleider Leopoldo López spreekt de pers toe voor de Spaanse ambassade. Foto: AFP

Spanje wil intussen niet weten van een uitlevering van de Venezolaanse oppositieleider Leopoldo López, die zijn toevlucht heeft gezocht tot de Spaanse ambassade in Caracas. De regering in Madrid zei in een boodschap aan de autoriteiten van Venezuela ook dat ze erop rekent dat de onschendbaarheid van de diplomatieke missie wordt gerespecteerd, zo berichten Spaanse media donderdag. López op zijn beurt bedankte de ambassade dat die hem als ‘gast’ heeft opgenomen.

Kort voordien had het Venezolaanse gerecht een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Leopoldo López. Daarmee gaf het aan de inlichtingendienst (Sebin) de opdracht om de oppositieleider op te pakken en over te brengen naar de militaire gevangenis van Ramo Verde.

López is de oprichter van de oppositiepartij Voluntad Popular en zat sinds 2014 in de cel, toen bij protesten tegen de regering meer dan veertig mensen omkwamen. Een rechtbank veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 14 jaar wegens aanzetten tot geweld. Volgens mensenrechtenorganisaties en verscheidene buitenlandse regeringen ging het om een politiek proces. In juli 2017 werd zijn celstraf omgezet in huisarrest.

Dinsdagochtend, te midden van de machtsstrijd in Venezuela, werd López uit zijn huisarrest bevrijd door soldaten die naar de oppositie waren overgelopen. Hij was daarna in een videoboodschap te zien aan de zijde van de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido, die president Nicolas Maduro van de macht probeert te verdrijven. Nadat de geplande coup tegen de regering van Maduro mislukte, zocht López bescherming in de Spaanse ambassade.