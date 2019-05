Gent verbiedt toeristische paardenkoetsen

Toeristische tochten met paard en kar zullen in de Gentse binnenstad niet meer mogen vanaf 2020. Dat heeft het stadsbestuur beslist. De maatregel moet de authenticiteit van de stad bewaren, klinkt het.

Wie nog een ritje wil maken op paard en kar door de Gentse binnenstad, zal dat dus nu moeten doen. Enkel nog in 2019 zullen ze mogen rondrijden. Het stadsbestuur wil met de stopzetting vanaf volgend jaar de impact van toerisme op de binnenstad in evenwicht houden en ijvert zo voor “kwalitatief toerisme dat ook voor de Gentenaars een meerwaarde betekent en vertrekt vanuit de authenticiteit van de stad. Paardenkarren die toeristen rondrijden, passen niet in die visie”, klinkt het. Eerder hadden ook Amsterdam en Rome al dezelfde beslissing genomen.

Bovendien heeft de stad met zijn stopzetting ook aandacht voor dierenwelzijn, klinkt het. “In Gent schrijven we al jaren voorwaarden in waarbij optimaal rekening wordt gehouden met dierenwelzijn”, zegt schepen voor Dierenwelzijn Tine Heyse. “Dat doen we door aandacht te besteden aan de rijtijden, de routes, en de verplichte rusttijden en –plaatsen voor de paarden. Vanaf volgend jaar gaan we nog een stap verder. Gent biedt immers voldoende toeristische alternatieven, waardoor we hier in de toekomst geen extra ‘paardenkracht’ meer moeten voor inzetten.” Ook huifkarren worden vanaf 2020 verboden.