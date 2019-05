De Lijn krijgt opnieuw een slecht rapport en reageert daarom met deze veelzeggende video

‘De tevredenheid over De Lijn zakt naar een nieuw dieptepunt’ staat donderdag te lezen in De Tijd. Amper 62 procent van de reizigers zou de Vlaamse vervoersmaatschappij een 7 op 10 geven. Maar De Lijn is niet akkoord met dat slechte rapport. In een video tonen ze hoe de chauffeurs dagelijks te maken krijgen met verkeersdrukte, ongeduldige chauffeurs en blokkeringen van de weg waardoor ze niet altijd stipt kunnen zijn. En de minuten vertraging tikken snel aan, zo zie je in de video hieronder.