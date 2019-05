MeteoBelgië voorspelt hete zomer: “Er komen hittegolven, maar ook veel onweer”

Als de eerste helft van mei zo somber blijft als donderdag het geval is, zijn we op weg naar een bijzonder warme zomer. Dat zegt MeteoBelgië, een weerdienst die de jongste jaren bewees vaak erg nauwkeurig het weer te kunnen voorspellen, aan de kranten van Sudpresse.

De boodschap van MeteoBelgië is duidelijk: vertrouw de zonnige en warme eerste dag van mei niet. “De tendens voor de eerste tien dagen, tot en met 12 mei, wordt koud en somber weer”, zegt Philippe Mievis.

Maar voor u daarom begint te treuren: volgens de weerdienst van Mievis worden die tien dagen de enige koude van de komende drie maanden. “Het wordt een periode vol warm weer vanaf midden mei”, aldus Mievis. “We krijgen dan rustiger en droog weer, maar vooral veel hogere temperaturen. We zullen wel heel het einde van de maand moeten opletten voor onweer.”

Ook voor juni en juli verwacht de weerman alleen maar warme dagen, met zomerse temperaturen en vermoedelijk zelfs hittegolven. Maar ook dan moeten we rekening houden met veel neerslag. “Het zou best een zomer kunnen worden vol onweersbuien.” Het gaat volgens de weerman niet vaak regenen, maar wanneer het regent zal dat wel hevig zijn. Net als in de zomer van 2018 zullen vooral de zuidelijke en oostelijke delen van het land getroffen worden.

Andere weermannen en -vrouwen durven zich nog niet te wagen aan voorspellingen voor de komende maanden omdat het voorspellen van het weer geen exacte wetenschap is. Ook bij MeteoBelgië verdedigen ze zich al tegen mogelijk foute voorspellingen. “Dit is wat onze metingen op dit moment zeggen. Maar ze zijn wel al heel vaak juist gebleken.”