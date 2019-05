Drieogige slang gevonden in noorden van Australië

Een kleine slang met drie functionerende ogen is op een weg in het noorden van Australië door parkwachters ontdekt. Op de Facebookpagina van het parkbestuur van Northern Territory Parks and Wildlife waren foto’s van de 40 centimeter lange en jonge ruitpython te zien met een extra oog in het midden van zijn kop. Misvormingen komen bij reptielen relatief vaak voor.