Ontdek bij welke partij jouw mening over het klimaat het meest aansluit

Enkele weken voor de verkiezingen zijn er vast een pak kiezers die nog twijfelen over hun stemgedrag. Om die twijfelende kiezer een handvat te bieden om zijn stemkeuze te maken, ontwikkelde Het Belang van Limburg de ‘Standpuntchecker’. Vier weken na elkaar kan je achterhalen bij welke partij je het dichtst aansluit rond vier belangrijke thema’s.

THEMA 2: KLIMAAT EN ENERGIE

Nadat je eerst een antwoord tussen ‘helemaal niet akkoord’ en ‘helemaal akkoord’ hebt gegeven op acht stellingen die we je voorleggen rond ‘Klimaat en energie’ zal je te weten komen met welke van de zeven grote partijen je rond dit thema het meest overeenstemt.

Moet er statiegeld komen op alle blikjes en flessen, had het Essersbos gekapt mogen worden voor de uitbreiding van de industrie en moet ons land een Europese kerosinetaks bepleiten voor het vliegverkeer? Beantwoord acht stellingen en ontdek of je rond ‘Klimaat en energie’ ongeveer hetzelfde denkt als N-VA, of toch meer een Groen-profiel hebt. De komende weken volgen de thema’s ‘Economie en zorg’ en ‘Migratie en integratie’.

