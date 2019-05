Vermoorde Daniel (9) was gekneveld met netten van voetbaldoel

Daniel, de 9-jarige jongen die vermoord werd teruggevonden in het asielcentrum van Broechem, is woensdagochtend onder grote belangstelling begraven in zijn vaderland Libanon. In ons land draait intussen het moordonderzoek op volle toeren. De jongen werd blijkbaar gekneveld met de netten van een voetbaldoel. En dat brengt twee verdachten mogelijk in het nauw.