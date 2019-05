Schilderij in Tongerlo zou zo maar eens van Leonardo da Vinci zelf kunnen zijn

Vandaag is het vijfhonderd jaar geleden dat Leonardo da Vinci zijn laatste adem uitblies. Wereldwijde aandacht gegarandeerd, maar het grootste nieuws kan uit de Kempen komen. Amerikaans historicus Jean-Pierre Isbouts is goed op weg om te bewijzen dat Het Laatste Avondmaal in Tongerlo de geschilderde versie is van Leonardo’s fresco in Milaan. En vooral: dat de grote renaissancemeester daarvoor ook zélf het penseel ter hand nam.