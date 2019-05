Zet de lente maar even uit je hoofd: mei begint met buien en “zelfs sneeuw mogelijk”

Het weer wordt grillig, komend weekend, en er is zelfs smeltende sneeuw mogelijk. Opvallend, in mei. “We krijgen een typische situatie voor maartse buien”, zegt Frank Deboosere.

Wie vandaag het weerbericht leest, fronst geheid even. “Zaterdag is lokaal smeltende sneeuw mogelijk”, staat daarin. Smeltende sneeuw. In mei. En daar komen nog een pak wolken en felle buien bovenop, en temperaturen die niet boven de 10 graden klimmen. Het klinkt alsof de winter die we nooit hebben gehad eindelijk is gearriveerd.

“Die sneeuw gaat vooral over de Hoge Venen en de rest van Hoog-België, zodra je hoger zit dan 500 meter. Maar ook in Vlaanderen staan ons onstuimige dagen te wachten. Daar verwacht ik vooral stofhagel die even kan blijven liggen, waardoor alles is bedekt met een wit laagje”, zegt weerman Frank Deboosere.

Toch noemt hij die voorspelling niet geheel uitzonderlijk. “Het is dan ook nog maar begin mei, hé. Maar toegegeven, je ziet het niet zo vaak. Het is eerder een typische situatie die je associeert met maartse buien. Bovendien letten we daar in deze tijden van klimaatopwarming meer op, als het weer even onder het gemiddelde duikelt. Omdat we zulke omstandigheden niet meer gewoon zijn. Kijk naar de maand april die we net achter de rug hebben: die was ook weer milder. Het is dus nog gebeurd, zo’n valse start in mei.”