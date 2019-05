Chinese politie houdt gegevens over moslims bij via app

In China maakt de politie gebruik van een mobiele app om gegevens bij te houden van de zowat 13 miljoen Oeigoeren en andere Turkse minderheden in de Chinese provincie Xinjiang. Dat meldt Human Rights Watch in een nieuw rapport donderdag.

Via de app – officieel het Integrated Joint Operations Platform – wordt informatie opgeslagen gaande van de lengte van personen tot gegevens met betrekking tot gezichtsherkenning. Er wordt ook zogenaamd “verdacht” gedrag geregistreerd, zoals personen die geen goed contact onderhouden met hun buren, hun voordeur niet gebruiken of opmerkelijk veel elektriciteit gebruiken. De app wordt vervolgens gebruikt om aan controlepunten “verdachte” individuen te “herkennen”.

“De bedoeling is blijkbaar om bepaalde patronen te identificeren en te voorspellen met betrekking tot het dagelijkse leven en de weerstand van de bevolking, en, uiteindelijk om de realiteit te bepalen en te controleren”, stelt Human Rights Watch in het rapport. De mensenrechtenwaakhond werkte eind 2018 samen met de Duitse beveiligingsfirma Cure53 om via reverse engineering een beter zicht te krijgen op hoe massasurveillance werkt in Xinjiang, aldus de organisatie.

Foto: Anadolu Agency

China trad de voorbije tien jaar, na een reeks van mesaanvallen en etnische rellen, op een steeds repressievere manier op in Xinjiang. Volgens mensenrechtenactivisten zouden momenteel in de provincie ongeveer één miljoen Oeigoeren en andere moslims in interneringskampen zitten, waar ze een gedwongen assimilatie ondergaan. China zelf omschrijft de kampen als centra voor beroepsopleidingen. Heel wat mensen worden daarnaast gedwongen om in hun huizen overheidscamera’s toe te laten of zijn op een andere manier onderworpen aan regelmatig toezicht. Zo zou Peking volgens Human Rights Watch “DNA-stalen, vingerafdrukken, irisscans en bloedgroepen” verzamelen van alle inwoners tussen de 12 en 65 jaar.