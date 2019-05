Net geen tweede mirakel voor Maaseik

De tweede titelfinale tussen Maaseik en Roeselare is opnieuw uitgedraaid op een tie-break. In tegenstelling tot zaterdag, toen Maaseik won, slaagde Roeselare er dit keer wel in om een 5-11 voorsprong om te zetten in winst. De tussenstand in deze best-of-five wordt zo 1-1. Aanstaande zaterdag wordt in Schiervelde wedstrijd nummer drie afgewerkt.