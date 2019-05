Mediahuis waagt zich op Engelstalige markt

Twee jaar na de overname van De Telegraaf in Nederland slaat Mediahuis de vleugels uit in de Engelstalige markt, met een bod op het grootste Ierse krantenbedrijf.

brusselMediahuis, uitgever van o.a. Het Belang van Limburg, heeft dinsdag een overnamebod uitgebracht op Independent News & Media (INM), het grootste Ierse krantenbedrijf. Als het bod lukt – en er is weinig reden om het tegenovergestelde te denken – krijgt Mediahuis twee jaar na de overname van De Telegraaf, de grootste krant in Nederland, ook de grootste krant van Ierland in zijn portefeuille.